شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح يودي بحياة 20 شخصاً غرب إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول محلي في إقليم أورومبا الواقع غرب إثيوبيا، مقتل 20 شخصا الأسبوع الماضي، نتيجة هجوم مسلح استهدف السكان في مقاطعة ليمو كوسا بمنطقة جيما.

وقال المتحدث باسم إقليم أوروميا، جيتاشيو بالشا إن ما لا يقل عن 20 شخصا قُتلوا في الهجوم الذي استهدف مقاطعة كوسا بمنطقة جيما التابعة لإقليم أوروميا.

وأضاف إن المهاجمين من جيش تحرير أورومو وهي جماعة منشقة عن جبهة تحرير أورومو وهي جماعة معارضة محظورة رسميا عادت من المنفى.