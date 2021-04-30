28 قتيلا وعشرات الجرحى الإسرائيليين في انهيار جسر بالجليل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث انهيار جسر شمال إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

قالت الشرطة وطواقم الإسعاف الإسرائيلية، إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث بجبل الجرمة بمنطقة الجليل شمالي البلاد.

وأشارت طواقم الإسعاف إلى أن أكثر من 20 إسرائيليا أصيبوا بجروح خطيرة للغاية وسط تقديرات غير مؤكدة عن وجود وفيات بين المصابين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أصيب عدد من المحتفلين بسبب الازدحام".

وأضافت: "تقوم قوات الطوارئ والإنقاذ بإسعاف الجرحى وعلاجهم".

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي إلى أن العشرات أصيبوا بسبب انهيار خلال حفل كبير بمناسبة عيد "لاك بعومر" وهو احتفال يهودي يصادف يوم الثامن عشر من شهر مايو/أيار العبري.

وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "يقوم المسعفون بتقديم العلاج لعشرات الجرحى من بينهم 20 في حالة حرجة".

وأضافت أنه تم جلب ست مروحيات إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى.

وبدورها، ذكرت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نحو 100 ألف إسرائيلي كانوا يشاركون بالاحتفال.

وقالت: "أصيب 50 شخصا، مساء الخميس، بينهم 20 في حالة حرجة نتيجة الازدحام الشديد".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر: "كارثة فادحة على جبل ميرون. كلنا نصلي من أجل شفاء الجرحى. أسعى لتعزيز قوات الإنقاذ العاملة في المنطقة".