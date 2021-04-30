البيت الأبيض عن هجمات بمرض غامض: نعلم ونحقق بالأمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض علمه بتقارير تحدثت عن وقائع عامي 2019 و2020 تبدو مماثلة لما يشتبه أنها هجمات "موجهة" تسببت في مرض غامض، مشيرا إلى أن الأمر يخضع للتحقيق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن البيت الأبيض يعمل عن كثب مع عدة إدارات ووكالات أمريكية ولا يزال يقيم الوضع الذي شمل هجوما قرب البيت الأبيض.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن وكالات أمريكية تحقق في واقعتين محتملتين تماثلان على ما يبدو مرضا غامضا آخر أثر على دبلوماسيين في كوبا ومكان آخر يعرف باسم "متلازمة هافانا".

وأضافت، أن واقعة في العام الماضي كانت قرب البيت الأبيض فيما كانت واقعة أخرى، تحدثت عنها سابقا مجلة جي.كيو، أصابت بالمرض مسؤولا في البيت الأبيض بضاحية قريبة في فرجينيا عام 2019.

وذكرت جان بيير من على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "صحة وسلامة العاملين بالهيئات العامة الأمريكية أولوية قصوى لإدارة بايدن، ولا يمكننا تقديم أي تفاصيل محددة أو تأكيدها".

وكانت الشكوك أثيرت بعدما أبلغ أكثر من 40 دبلوماسيا منذ 2016 عن شعورهم بالغثيان والصداع والدوار وأعراض أخرى غامضة.

وقال تقرير للحكومة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول إن موجة تردد راديو "موجهة" هي التفسير الأكثر منطقية للأعراض التي انتابت الدبلوماسيين بالخارج، وفي فبراير/ شباط قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحقيق الأمريكي لا يزال مستمرا.