عاجل.. إصابة العشرات في انهيار "كارثي" خلال احتفال ديني بإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

قال مسعفون إن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في حادث انهيار مقاعد باستاد خلال احتفال ديني في إسرائيل يوم الجمعة فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".



وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".

قال مسعفون إن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في حادث انهيار مقاعد باستاد خلال احتفال ديني في إسرائيل يوم الجمعة فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".