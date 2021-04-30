وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الموساد يبحثان ملف إيران النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن، حسبما نقلت ”رويترز“ عن مصدر مطلع.



وقال المصدر إن المسؤولين عبرا عن ”قلقهما الشديد“ من أنشطة إيران النووية.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن جاء بعد محادثات جرت هذا الأسبوع، بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي، والتي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على ”حريتهم في العمل“ ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.

ويستكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتمالات عودة بلاده للاتفاق النووي الموقع في 2015 لاحتواء برنامج إيران النووي بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب.

وبالتزامن مع ذلك، كثفت إسرائيل دعواتها لتطبيق المزيد من القيود الصارمة على التكنولوجيات والمشروعات الحساسة التي تمتلكها إيران.

وصعد وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الخميس، من نبرة التحذيرات التي تصدر عن بلاده بشأن الاتفاق النووي الذي ترفضه بين إيران وقوى عالمية وقال إن الحرب مع طهران ستلي إحياءه حتما.

وكرر كوهين موقف إسرائيل بأنها لا تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد وقال ”اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة“.

واجتماع بلينكن وفريقه برئيس الموساد يوسي كوهين والسفير الإسرائيلي جلعاد إردان، كان الأحدث فحسب من سلسلة من الاتصالات عالية المستوى التي تهدف على ما يبدو إلى السماح للمسؤولين الإسرائيليين بالتنفيس عن غضبهم بينما تسعى واشنطن لأرضية مشتركة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وقال المصدر إن المسؤولين الإسرائيليين عبرا خلال محادثات اليوم الخميس عن ”قلقهما العميق من ملف إيران النووي وأنشطة أخرى“.

وأحجم المصدر عن الكشف عن رد بلينكن ومساعديه على تلك التصريحات.