شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش التشادي والمتمردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتبك جيش تشاد في معركة مع متمردين أمس الخميس، قرب بلدة نوكو على مسافة نحو 20 كيلومتراً من موقع إصابة الرئيس الراحل إدريس ديبي التي أودت بحياته قبل عشرة أيام، وفقاً لما ذكره الجيش والمتمردون. وأصدر المتمردون بياناً قالوا فيه إنهم سيطروا على نوكو التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا بعد أن دمروا طائرة هليكوبتر قصفت مواقعهم. لكن متحدثاً باسم المجلس العسكري الحاكم في تشاد قال لرويترز إن نوكو ما زالت تحت سيطرة القوات الحكومية. وأكد كذلك قصف مواقع للمتمردين.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر لم تسمه، أن متمردي «جبهة الوفاق» تمكنوا من دخول بلدة «نوكو» قرب العاصمة التشادية، نجامينا، والسيطرة عليها. وقال المصدر للوكالة: «متمردو»جبهة الوفاق«المسلحة دخلوا بلدة نوكو وسيطروا عليها». وأضاف المصدر أن «المسلحين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش، وأن مصير اثنين من الجنود لا يزال مجهولاً». وتقع بلدة نوكو على بعد 260 كيلومترًا عن العاصمة التشادية نجامينا.

وأكد مصدر عسكري حكومي اندلاع معارك عنيفة في شمال تشاد بين متمردي حركة الوفاق والجيش. وذكر المصدر أنه «تم تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين»، مؤكداً أنه سيتم القضاء عليهم إذا مُنعوا من دخول النيجر وتسللوا لاحقاً إلى ليبيا. وأشارت مصادر منفصلة إلى أن استنفاراً عسكرياً في العاصمة إنجمينا، ضمن إطار تجهيز دعم عسكري قد يتم الدفع به حسب سير مجريات المعارك في الشمال. وأرسل الجيش التشادي تعزيزات عديدة لمحاربة كتائب المتمردين التي لجأت إلى النيجر، والذين طردهم جيش النيجر من ذلك البلد منذ يومين. (وكالات)