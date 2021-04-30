شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الـ 400 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو - أ ف ب

تخطت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا المستجد في البرازيل، الخميس، عتبة الـ400 ألف وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، في ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية في العالم بعد الولايات المتّحدة.

وقالت الوزارة، إنّ البرازيل سجّلت في الساعات الـ24 الماضية، وفاة ثلاثة آلاف مريض بالفيروس وحوالى 70 ألف إصابة جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 401,176 وفاة.