شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مجهولة الهوية تقصف قاعدة تركية شمالي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 أبريل 2021
01:41 صباحا
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(وكالات)
قصفت طائرة «مجهولة الهوية» قاعدة للقوات التركية على أطراف بلدة عين عيسى في شمال سوريا، وفق لوسائل إعلام كردية. ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي خلفها القصف.
وتوجد في الشمال السوري أربع قواعد عسكرية تركية. وتشهد منطقة تل أبيض شمال محافظة الرقة اشتباكات مستمرة بين القوات التركية و قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تصنفها أنقرة إرهابية.
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