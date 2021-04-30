شكرا لقرائتكم خبر عن فـرنسـا تقـيد دخـول معرقلـي العملـيـة السياسـيـة في لبنـان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

بدأت فرنسا، أمس الخميس، إجراءات لتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية ومتورطين في الفساد في لبنان، فيما بدأت تظهر مؤشرات على أن الملف الحكومي سيشهد في الأيام المقبلة تطوراً إيجابياً لجهة إعادة تحريكه بعد جمود استمر طويلاً، يتقدمها مشاورات جديدة بقيادة البطريرك الماروني بشارة الراعي، بينما يواصل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل زيارته إلى موسكو، في وقت توقعت مصادر لبنانية استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يوم الاثنين من هذا الأسبوع، في حين شهدت البلاد سلسلة احتجاجات واعتصامات ووقفات مطلبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الخميس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وقال لو دريان أيضاً في بيان إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.

التأليف الحكومي

من جهة أخرى، توقعت مصادر مواكبة أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً داخلياً بهذا الاتجاه وإجراء مشاورات جديدة يكون قطبها البطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة إنهاء القطيعة القائمة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والعمل على جمعهما مجدداً للتفاهم على تذليل العقبات المتبقية، في وقت واصل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل زيارته الروسية، والتقى أمس نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، أن زيارة باسيل، إلى موسكو فرصة لإزالة التشويش الحاصل في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية.

في غضون ذلك، توجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظيره وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة.

ترسيم الحدود

من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» أمس الخميس عن مسؤولين لبنانيين تأكيدهما أن المفاوضات التي انطلقت في أكتوبر /تشرين الأول الماضي بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية بشأن الخلاف حول حدودهما في مياه البحر المتوسط ستستأنف هذا الأسبوع. وأكد أحد المسؤولين اللبنانيين للوكالة إن الجانب الأمريكي أبلغ لبنان بأن المفاوضات ستستأنف يوم الاثنين القادم، فيما لفت المصدر الثاني إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي، جون دروشر، المقررة إلى لبنان قريباً. وفي إطار الاحتجاجات، أقفلت أمس كل مراكز المعاينة الميكانيكية ( بيروت- البقاع- الجنوب- الشمال) من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام، واصطفت عشرات الشاحنات والصهاريج والفانات والحافلات والسيارات على المداخل والطرق المحيطة بالمراكز.

واعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية، أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واجتمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد من أهالي الطلاب في الخارج الذين طلبوا تدخله في حمل المصارف على تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي.