شكرا لقرائتكم خبر عن نفي عراقي لزيارة للكاظمي إلى واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، أن العمل على عقد القمة الثلاثية في بغداد سيكون بعد عيد الفطر المبارك، نافياً وجود زيارة محددة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فيما أحبطت قوات الأمن العراقية، هجوماً انتحارياً على مقر مديرية الأمن الوطني، بمدينة كركوك شمالي العراق، بينما قتل ضابط عراقي كبير في الأنبار.

وقال حسين، إن«القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد لا تزال على الأجندة وتأجيلها جاء بسبب الظروف في مصر إثر حادثة القطار، وكذلك بسبب الأحداث السياسية في الأردن»، مؤكداً «بدء العمل بعد عيد الفطر لعقد القمة الثلاثية في بغداد».

وأوضح أن «قرار مجلس الوزراء العراقي دعم الجيش اللبناني جاء بناء على رسالة موجهة من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللبناني لوزير الدفاع العراقي، إذ إن مجلس الوزراء وافق على ما تم طرحه من وزير الدفاع العراقي ،وإن الدعم سيكون بسيطاً ورمزياً».

من جانب آخر، ذكر بيان لمكتب الأعرجي، أنه «جرى استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق واستمرار التعاون المشترك بين العراق والبعثة، فيما يخص الدعم المقدم للعراق في المجالات الإنسانية». وتابع، أنه «تم التطرق إلى موضوع الحوار الوطني وأهمية العمل على تفعيله، كونه يمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الجميع، كما جرى بحث أهمية استكمال عودة جميع النازحين».

على صعيد آخر، أكد، جمال الحلبوسي، المتحدث المخول باسم الجبهة الوطنية المدنية «موج»، أن الهدف الرئيسي للجبهة هو إصلاح العملية السياسية. وقال الحلبوسي في بيان، «تناقلت وسائل الإعلام خبر تشكيل الجبهة الوطنية المدنية، على أساس أنها تشكيل يسعى للدخول في الانتخابات القادمة، وهذا المفهوم غير دقيق».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الأمن قتلت شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول اقتحام مبنى المديرية. وقد تسبب إطلاق النار على الانتحاري، في انفجار الحزام الناسف الذي كان يلفه حول جسده، ما أحدث دوياً قوياً في المنطقة. وأسفرت العملية عن إصابة اثنين من رجال الأمن بجروح طفيفة.

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني، أن ضابطاً برتبة عميد يدعى فائز صالح علي، من قيادة حرس الحدود قتل مع سائقه بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما على الطريق السريع باتجاه الأنبار.