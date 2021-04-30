شكرا لقرائتكم خبر عن مناوئو نتنياهو يتجهون لتشكيل حكومة بديلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو، مساعيه لتشكيل حكومة بديلة، حيث أجرى رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، سلسلة مشاورات مع قيادات أحزاب معسكر التغيير، كما بحث مع رئيس حزب «تكفاه حدشاه»، جدعون ساعر، تشكيل حكومة يمين بديلة، والسعي لاستمالة الأحزاب الحريدية، فيما هدد قياديون في «كاحول لافان» رئيس الحزب ووزير الأمن الإسرائيلي جانتس بأنهم لن ينضموا إليه في تحالف مع بنيامين نتنياهو.

والتقى ساعر وبينيت في الكنيست وناقشا تشكيل حكومة التغيير، كم بحثا إمكانية توحيد حزبيهما ضمن قائمة واحدة لتكون من 13 مقعداً، وتهدف هذه الخطوة في حال تمت إلى ضمان تجاوز القائمة الموحدة لساعر وبينيت نسبة الحسم بحال تم التوجه لانتخابات خامسة.

من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جانتس، أجرى خلال الأسبوع الأخير محادثات مع نتنياهو، حول انضمامه إلى حكومة يشكلها الأخير، وأن يتولى رئاستها بالتناوب جانتس في السنة الأولى لولايتها وبعد ذلك يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لسنتين ثم يتولى جانتس رئاستها في السنة الرابعة. وكشف المحلل السياسي في موقع «زْمان يسرائيل»، شالوم يروشالمي، أن«قياديين في كاحول لافان هددوا جانتس بأنهم لن ينضموا إليه إذا ذهب إلى ائتلاف مع نتنياهو، حتى لو كان الأول في التناوب. ولهذا السبب ادعى جانتس أنه لا توجد احتمالية لهذه الخطوة».(وكالات)