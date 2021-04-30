شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة خلال 12 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الإعلام السوري، أمس الخميس، أن سوريا ستبت في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة التي تُجرى الشهر المقبل، وفي حكم المؤكد أن يفوز فيها الرئيس بشار الأسد بفترة رئاسة رابعة، فيما دعت الصين إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية.

وقال الوزير عماد سارة للصحفيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً بمن فيهم الأسد، لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو/أيار.

وأغلق البرلمان السوري، الأربعاء، فترة تقديم طلبات الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات والتي استمرت عشرة أيام.

وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».

من جهة أخرى، دعا نائب المبعوث الصيني الدائم في الأمم المتحدة إلى بذل جهود لتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتخفيف معاناة الشعب السوري. وقال قنج شوانج، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إنه «ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي، والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية».

وأضاف شوانج: «علمت الصين بإعلان سوريا أنها ستجري انتخابات عامة الشهر المقبل. وبذلك ندعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا واختيار شعبها، مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري نفسه».

وتبنت مجموعة محلية في المنطقة الشرقية بسوريا، عملية استهداف رتل عسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بواسطة كمين قالت إنه أدى إلى إصابة قائد عسكري، ومقتل 3 من قسد.

وفي بيان نشرته في صفحة على «فيسبوك»، قالت المجموعة إن «المقاومة الشعبية في وادي الفرات» أوقعت رتلاً عسكرياً تابعاً لقسد في «كمين محكم»، في قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تعرض نائب قائد مجلس دير الزور العسكري (المدعوم من قسد) خليل الوحش «لإصابات خطرة»، إضافة إلى مقتل 3 من مقاتلي المجلس.

(وكالات)