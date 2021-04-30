شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى زليخة في الشارقة ينقذ حياة مصابة بورم نادر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أجرى أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب في مستشفى «زليخة الشارقة»، عملية جراحية معقدة نادرة استمرّت 12 ساعة لمريضة مصابة بساركوما عضلية مخططة، وهو من الأنواع السرطانية النادرة، وتم إجراء الجراحة على يد الدكتور تامر عطية، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة، والدكتور رافي دادلاني، استشاري جراحة الأعصاب.

وقال الدكتور تامر محمد عطية، جاءت المريضة إلى مستشفى زليخة بالشارقة في قسم الأورام وهي تعاني تورماً في الجانب الأيسر وجحوظاً بالعين.

وكشف الفحص والتصوير عن وجود كتلة ضخمة تشمل الجانب الأيسر، والتجويف الأنفي الأيسر، والبلعوم الأنفي، وقاعدة الجمجمة مع امتداد إلى الجمجمة. تم في البداية استخدام العلاج الكيميائي بعد أخذ خزعة لأغراض الفحص. كان الجزء المداري من الورم يستجيب بشكل جيد جداً ؛ غير أن الورم داخل الأنف والقحف لم يستجب للعلاج بالشكل الكافي.

وأوضح الدكتور رافي دادلاني، استشاري جراحة الأعصاب: «كانت المريضة تعاني ورم الأنف والجيب أدى إلى تآكل قاعدة الجمجمة وامتد إلى الدماغ. وقد عولجت في البداية بالعلاج الكيميائي ولكن الورم توقف عن الاستجابة للعلاج، واستلزم ذلك إجراء عملية جراحية كبرى (حج القحف - فتح الجمجمة)، وإزالة الورم الذي أصاب الدماغ، ثم إصلاح الخلل في الجمجمة».