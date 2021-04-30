​​برلماني يسحب طلب إحاطة بعد تعهد الحكومة بتعيين الـ36 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر النائب عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، سحب طلب الإحاطة الذي توجه به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي طالب فيه باتخاذ قرار فوري لاعادة تعيين الـ36 ألف معلم الذين سبق استعانة الحكومة بهم في التعليم.

وجاء سحب طلب الإحاطة بعد إعلان سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة.

وطالب " خضراوي"، من الحكومة الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لحل أزمة الـ36 ألف معلم، خاصة أن هناك عجزًا صارخًا في المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعي، مشيدًا بتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات.