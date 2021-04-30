بلينكن يجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى مع مسؤولين إسرائيليين، الخميس.

والتقى بلينكن مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن.

وقال المصدر، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع، الذي عقد في واشنطن، جاء بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي.

ويستكشف الرئيس الأميركي جو بايدن احتمالات عودة بلاده للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع إيران بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب.

واجتماع بلينكن وفريقه برئيس الموساد يوسي كوهين والسفير الإسرائيلي جلعاد إردان كان الأحدث من سلسلة من الاتصالات عالية المستوى بين إسرائيل والولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالملف الإيراني.