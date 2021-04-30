الرئاسة اليمنية تؤيد الموقف السعودي الداعم للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أيدت الرئاسة اليمنية، أمس، الموقف السعودي الداعم لجهود السلام وما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم القبول بوجود تنظيمات مسلحة في اليمن خارج الدولة. وأشاد مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبد الله العليمي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» بالموقف الواضح للمملكة والذي ورد في مقابلة ولي العهد حول انقلاب الحوثي على الشرعية، وحول عدم القبول بأي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة في اليمن خارج سلطة الدولة.

كما ثمّن الموقف السعودي بشأن دعم جهود السلام والدعم والإسناد الذي تقوم به المملكة للحكومة الشرعية والشعب اليمني، مؤكداً أنها «مواقف ثابتة وراسخة تستحق الشكر والعرفان». وعبّر مدير مكتب الرئاسة اليمنية عن «فخر المنطقة كلها باتجاه المملكة بقيادة مسؤولة راشدة نحو وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي بفضل رؤية 2030».