دولة أوروبية تستعد لإعفاء المحصنين والمتعافين من قيود كورونا

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بدأت العديد من الدول الأوربية تخطط لرفع القيود المفروضة جراء مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومما شجع على هذه الخطوة استمرار حملات التطعيم وتراجع الإصابات بالفيروس.

من بين تلك الدول التي تريد تخفيف قيود كورونا، ألمانيا حيث أعدت وزيرة العدل كريستينه لامبرشت، مشروع مرسوم يعفي الأشخاص الذين تلقوا تطعيم كورونا بالكامل والمتعافين من مرض كوفيد-19 من الخضوع لبعض قيود كورونا، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات الخاصة وحظر التجول الليلي.

وتحتاج مسودة المرسوم إلى موافقة البرلمان ومجلس الولايات، وهو ما يمكن أن يتم الأسبوع المقبل.

وأرسلت وزارة العدل المسودة إلى الوزارات الأخرى، اليوم الخميس.

وفي تصريحات صحفية، قالت لامبرشت إن «الدستور يجيز فرض قيود على حقوقنا الأساسية فقط في حال كان هناك تبرير خاص لهذا، ويمثل حماية الحياة والصحة في ظل الجائحة مثل هذا التبرير».

وأضافت «إذا ثبت الآن أنه لم يعد هناك خطر خاص ممن أكملوا التطعيم والمتعافين. عندئذ، يجب أن نسحب القيود المفروضة على حقوقهم الأساسية، والمسألة هنا لا تعني حقوقا خاصة أو مميزات بل بفرض محوري من قبل دولتنا القانونية».

وجاء في المسودة:«هذا يعني أنه سيتاح للحاصلين على اللقاح والمتعافين مرة أخرى مستقبلا دخول المحال، على سبيل المثال بدون إجراء اختبار مسبق للكشف عن كورونا، وكذلك زيارة حدائق الحيوان والحدائق النباتية، وإمكانية الحصول على خدمات الحلاقة وصالونات العناية بالقدم التجميلية».