وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 400 ألف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا ، تجاوزت عتبة الـ 400 ألف شخص، حسب معطيات وزارة الصحة ، اليوم الخميس.

وأعلنت الوزارة الخميس عن تسجيل 3001 حالة وفاة جديدة، و69389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد وصل إلى 401 ألف و186 شخصا، والعدد الإجمالي للإصابات إلى 14 مليونا و590 ألفا و678 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، بعد الولايات المتحدة والهند.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة ضحايا في العالم جراء فيروس كورونا.

وبدأ معهد بوتانتان في ساو باولو، أحد اشهر مراكز البحث الطبي في البرازيل، الأربعاء إنتاج “بوتانفاك”، أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يطور في البلاد، والذي عليه تجاوز المراحل التجريبية على البشر.

وقال حاكم ساو باولو جواو دوريا، في مؤتمر صحافي: “معهد بوتانتان يبدأ اليوم انتاج أول مليون جرعة من مصل “بوتانفاك”، الذي سينتجه بالكامل دون حاجة إلى استيراد مواد خام من الخارج”.

وطالب المعهد يوم الجمعة الماضي الوكالة الوطنية للرقابة الصحية، أعلى سلطة صحية في البلاد، بتصريح لبداية المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على البشر.

وينتج المعهد في البرازيل مصل “كورونافاك” لمعمل سينوفاك الصيني، الأكثر استخداما في البرازيل التي تعد إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد بنحو 400 ألف وفاة وأكثر من 14.4 مليون اصابة.

وتنتج البرازيل أيضاً مصل شركة استرازينكا الأنجليزية السويدية وجامعة اوكسفورد.