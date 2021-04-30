ماكنزي: هناك نزاعات مع إيران والمعركة مع داعش لم تنته بعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:11 صباحاً - كشف قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن الموقف العسكري الأميركي تجاه إيران.

وقال ماكنزي خلال حوار مع قناة “الحرة”، الخميس “نأمل بألا يكون لديهم رغبة في الحرب معنا، نتخذ إجراءات من أجل ضمان الحماية الكافية لقواتنا، هناك نزاعات منخفضة الحدة لكننا لا نعتزم الدخول في هذه النزاعات”.

الانسحاب من العراق

وحول الانسحاب من العراق، قال ماكنزي،”نحن في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الدولي)”، مضيفا أن “هذه المعركة لم تنته بعد”.

وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى “موقعا قياديا”، على حد وصفه، وقال الجنرال الأميركي إن “العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال عن الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور”.

وأوضح ماكنزي أن مستقبل القوات الأميركية في العراق سيحُدد “من خلال المفاوضات مع حكومة العراق”، مؤكدا بالقول “أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا”.

ولفت الجنرال الأميركي إلى دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف، مضيفا “أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، هذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح (رغم أنها) لم تنجح دائما”.

وقال الجنرال الأميركي، إن “أذرع إيران في العراق، تعد تهديدا مباشرا للسيادة العراقية، فبجانب أنها تهددنا، فإنها تعد تهديدا للعراق أيضا”.

الصراع في اليمن

أما بخصوص النزاع بين السعودية والمتمردين الحوثيين، فقال ماكنزي “أعتقد ان السعودية تسعى لإنهاء النزاع”، مؤكدا ضرورة الاستجابة “لنفس المقاربة (السعودية) كي يتوصلوا لوقف إطلاق النار، من أجل إدخال المساعدات إلى اليمن.. فهذا أفضل مسار للأمام”.

وتابع ماكنزي “أنا مقتنع بأن السعودية لديها أفضل النوايا” مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون في إطلاق النار على السعودية”.

وتابع “نحن نوفر مساعدات عسكرية للسعودية لوقف الهجمات التي رأينا أنها تتضاعف على مدار الأسابيع الماضية، ليست فقط ضد المطارات وإنما المراكز السكنية”.

الانسحاب من أفغانستان

وفيما يخص انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، قال ماكنزي “إننا في خضم عملية الانسحاب من أفغانستان، وكما قال الرئيس (جو بايدن)، سينتهي الانسحاب في سبتمبر من هذا العام، نحن سنبقى قلقون بشأن مستقبل أفغانستان حتى بعد أن نغادر، وسنفعل كل شيء لمساعدة الحكومة، كإبقاء السفارة، ومساعدة الجيش الأفغاني عن بعد”.

وأضاف ماكنزي أن “الهدف الرئيسي لنا هو منع تطور الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها سواء من جانب داعش أو القاعدة”.

وأكد أن “الوجود الذي نحتفظ به في الساحة (حول أفغانستان) منذ الانسحاب، سيكون ضروريا لتحقيق ذلك”.

وبين ماكنزي أن “هذا هو الوقت لكي يتقدم الجيش الأفغاني”، لتولي المهام الأمنية، مضيفا: “سيكون هناك أوقات عصيبة، ولن نكون على الأرض معهم كما في السنوات السابقة. سنستمر في الدعم ولكن عن بعد”.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن قبل أسبوعين، خروج جميع القوات الأميركية من البلاد بحلول 11 سبتمبر، وقال إنه “حان الوقت لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقال بايدن: “للأفغان حق في حكم بلادهم” وإن “القوات الأجنبية لن تخلق حكومة مستقرة”.

وسعت إدارة بايدن إلى التأكيد على أن المهام التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حققت هدفها المتمثل في القضاء على شبكة “القاعدة”، التي أطلقت هجمات 11 سبتمبر، وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية التي يمكن أن تستخدم الأراضي الأفغانية لتخطيط ضربات مماثلة.