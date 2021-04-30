بينهم شرطيان.. مقتل 4 أميركيين في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولاينا ، الخميس، مقتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة.

وأوضح مكتب شريف مقاطعة واتوغا في في بيان أنه أوفد عنصري شرطة الأربعاء إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف.

وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات رصاص.

أرسلت إثر ذلك تعزيزات نجحت في إخراج أحد العنصرين من المنزل ولكنه لفظ أنفاسه في المستشفى، وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.

وأضاف مكتب الشريف أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع.

وتابع البيان أن المعتدي الذي “قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل”.

وقال شريف المنطقة في تصريح لتلفزيون محلي أن مطلق النار قتل وإن الضحايا المدنيين هما والدته وزوجها.

وتنتشر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويقتل سنويا نحو 50 شرطيا أثناء عملهم.