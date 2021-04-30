شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على الاحتلال.. أبو مازن: لا انتخابات دون القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الانتخابات الفلسطينية لن تجرى دون القدس، عقب رفض المحتل الإسرائيلي إجراءها في القدس المحتلة.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في اجتماع القيادة اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن هذه ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية، لذلك دعونا لهذا الاجتماع المهم لنتخذ القرار المناسب ولنحافظ على حقنا الكامل في القدس، ولنحافظ على حقنا في إجراء الانتخابات فيها ترشحاً ودعايةً وانتخاباً.

وأشاد في ختام كلمته بموقف الشعب الفلسطيني في القدس وبموقف الشعوب العربية التي وقفت إلى جانبنا في أحداث القدس التي أكدت أن "القدس لنا وليست لغيرنا".