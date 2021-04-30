شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لم أعلم بمداهمة شقة «جولياني» و«العدل» محامي الشعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، إنه لم يعرف مسبقا أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" كان يخطط لمداهمة شقة رودي جولياني يوم أمس الأربعاء وأنه لا يريد إفادة بشأن القضية المرفوعة ضد محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر بايدن في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية تم تسجيلها اليوم الخميس: "لقد علمت عن ذلك الليلة الماضية عندما علم به العالم.. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يجري".

وأكد بايدن إنه لم يتم اطلاعه على التحقيق، ولن يطلب إفادة بذلك، موضحا أن "وزارة العدل هي محامي الشعب، وليست محامي الرئيس".