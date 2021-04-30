وزير الخارجية الإيراني يزور الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف بدأ زيارة إلى الكويت أمس ووفقا لما نقلته وكالة أنباء (إرنا) فإن الزيارة ستتضمن إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة. وزار وزير الخارجية الإيراني في الأيام الماضية كلا من قطر والعراق وسلطنة عمان، واستعرض مع كبار المسؤولين في هذه الدول مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.



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