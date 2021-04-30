شكرا لقرائتكم خبر واعظي: المتطرفون يسعون لإفشال مفاوضات فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصف واعظي، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، المباحثات بـ(المعقدة)، وقال «نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن».
وأضاف «إن المتطرفين داخل الولايات المتحدة، وكذلك الكيان الصهيوني، يسعون إلى إفشال هذه المباحثات، كما أن بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضا، ولكن المهم هو أن نعمل نحن على إنجاحها»، وقال «إن سياسة الحكومة في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع، وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت».
وبدأت الجولة الثالثة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أمس الأول الثلاثاء، وتتواصل المحادثات اليوم.
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