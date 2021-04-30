لبنان يثمن سماح السعودية بدخول بضائعه العالقة

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وتوجه الوزير بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة، للسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود وفي ميناء جدة بالدخول.
وأكد أنه لم يفاجأ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين أن مملكة الخير لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير وخصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وشعبه.
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