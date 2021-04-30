شكرا لقرائتكم خبر لبنان يثمن سماح السعودية بدخول بضائعه العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي أمس، أنه لم يفاجأ بقرار السعودية السماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود وفي ميناء جدة بالدخول إلى المملكة.

وتوجه الوزير بالشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة، للسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود وفي ميناء جدة بالدخول.

وأكد أنه لم يفاجأ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين أن مملكة الخير لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير وخصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وشعبه.