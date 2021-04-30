سلال وتمور سعودية تضمد الجراح في مأرب

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وشهد أمس توزيع 47 طنا و722 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة والأرامل بمديرية الجوبة، استفاد منها 2.676 فردا، كما وزع المركز أمس الأول 5.000 كرتون من التمور للنازحين والمجتمع المستضيف في مديرية الوادي، فيما تم توزيع 2.000 كرتون في مديرية البريقة.
وعلى صعيد السلال الغذائية، سلم المركز 17 طنا و 120 كجم في مديرية مأرب بالمحافظة استفاد منها 960 فردا، ودشن أمس مشروع توزيع حقائب نظافة شخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استفاد منها 1.300 أسرة.
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