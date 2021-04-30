إفطار سعودي للموقعين على اتفاق جوبا للسلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أعضاء مجلس السيادة والوزراء من أعضاء الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، على إفطار رمضاني بمقر إقامته في الخرطوم. وثمن عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس أزلية دور المملكة في دعم الحكومة الانتقالية، مقدما شكره باسم الجبهة الثورية إلى القيادة السعودية. وشارك في الإفطار كل من عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ووزير الطرق والتنمية العمرانية عبدالله يحيى ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم.

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