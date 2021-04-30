العراق يستورد الغاز المصري عبر سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أمس حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات ولا سيما قطاعات النفط والغاز والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية. وقال بعد اجتماعه مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، «إنه تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهناك نقاط التقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات». وأضاف «إنه سيتم تشكيل اللجان الفنية لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين».

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