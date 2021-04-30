شكرا لقرائتكم خبر عن 464 مليار جنيه مخصصة لمشروعات الطرق والكبارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الذى قدمه وزير النقل إلى مجلس النواب واستعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الإثنين الماضى، تفاصيل مشروعات الطرق والكبارى وتكلفتها، موضحا أن التكلفة المقدرة لمشروعات الطرق والكبارى 464 مليار جنيه، وتكلفة المنفذ من هذه المشروعات 269.8 مليار جنيه، والجارى تنفيذه 111.5مليار جنيه، ومتبقى 82.7 مليار جنيه.

ووفقا للبيان، المشروع القومى للطرق 7000كم يتكلف 175 مليار جنيه، ومحاور النيل 22 محور بتكلفة 34 مليار جنيه، وأيضاً الطرق المحلية داخل المحافظات تكلفت 7.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9500 كم تكلفت 107.7مليار جنيه، والكبارى العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 140مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن البيان استعرض مشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627 مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1456 مشروعا بتكلفة 371.1 مليار جنيه، وجارى استكمال تنفيذ 610 مشروعات بتكلفة 633.2 مليار جنيه، واعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ 107 مشروعات بتكلفة 617.7 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال (10) هيئات فى 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري).