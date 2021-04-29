شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بدء انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية رسمياً من أفغانستان.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم: إن تعزيزات عسكرية تشمل قاذفة القنابل "بي 52 إش ستراتوفورتريس"، وحاملة طائرات، أرسلت إلى المنطقة لحماية القوات الأمريكية وضمان انسحابها في ظروف سلسة وآمنة، مشيرةً إلى أن عناصر من القوات الخاصة ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة لتوفير الحماية للقوات على الأرض.

وأوضحت أن القيادة الوسطى الأمريكية ستقيم الأوضاع في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتنسيق مع قوات التحالف من أجل ضمان المرونة لنقل قدرات عسكرية إلى داخل أفغانستان وخارجه، وفقاً لما تتطلبه حماية القوات الأمريكية.

وأقرّت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هذه الخطوات ستقود إلى زيادة في عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، مشددةً في الوقت نفسه على التزام الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام.