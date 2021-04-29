يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي

وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، بالتغلب على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة (6-2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف النهائي.



وسجل سداسية اليونايتد برونو فيرنانديز (9- 71) وإدينسون كافاني (48- 64) وبول بوجبا (75) وماسون جرينوود (86). بينما سجل ثنائية روما لورينزو بيليجريني (15) وإدين دجيكو (34).