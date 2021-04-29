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يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-29 | 23:04

يونايتد يكتسح روما في طريقه لنهائي الدوري الأوروبي

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وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، بالتغلب على ضيفه روما الإيطالي بنتيجة (6-2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف النهائي.

وسجل سداسية اليونايتد برونو فيرنانديز (9- 71) وإدينسون كافاني (48- 64) وبول بوجبا (75) وماسون جرينوود (86).

 

بينما سجل ثنائية روما لورينزو بيليجريني (15) وإدين دجيكو (34).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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