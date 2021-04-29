طائرة تقصف قاعدة للقوات التركية شمالي سوريا

وذكرت الوكالة أن "طائرة حربية مجهولة الهوية قصفت مساء اليوم قاعدة للقوات التركية على أطراف بلدة عين عيسى دون معرفة حجم الأضرار التي خلفتها".

وتشهد منطقة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية، حيث تقع بلدة عين عيسى، اشتباكات مستمرة بين القوات التركية و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".