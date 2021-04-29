رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية في دولة أوروبية

وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية: "لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اول امس الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.



كما حذرت المنظمة اليوم الخميس من تخفيف القيود المفروضة في الدول أوروبية، لافتة إلى أن "الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان".