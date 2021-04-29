عباس يجهض أمل الفصائل ويؤجل الانتخابات.. فلسطين تدخل "المتاهة" مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية، ليجهض أمل الفصائل في إتمام العملية السياسية.

وكان الرئيس الفلسطيني هدد خلال اجتماع بتأجيل الانتخابات التشريعية، بدعوى رفض إسرائيل إجرائها في القدس.

وخرج مئات الفلسطينيين في مسيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على نية القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية.

وقاد المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسية في مدينة رام الله، مجموعة من المرشحين على قوائم تم تسجيلها لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل.