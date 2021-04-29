اليمن.. هزائم للحوثي والقاعدة في البيضاء ومقتل 13 انقلابيا بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حررت المقاومة اليمنية، الخميس، مواقع مهمة في البيضاء، وسط البلاد، من قبضة الحوثي والقاعدة، فيما قتل 13 انقلابيا في الحديدة (غرب).

ونفذت المقاومة اليمنية عملية عسكرية من محورين في مديريتي "ذي ناعم" و"الصومعة"، والأخيرة هي معقل تنظيم القاعدة الرئيسي بمحافظة البيضاء ونجحت في تحرير عديد مواقع استراتيجية ضمن عملية عسكرية لفرض كماشة على عاصمة المحافظة.

وقالت المقاومة اليمنية في بيان، إنها حررت عزلة "طياب" بالكامل في مديرية "ذي ناعم"، وباتت على بعد مسافة كيلو واحد من الخط الرئيسي الرابط بين صنعاء ومدينة البيضاء.

وأوضحت أن عملية خاطفة نجحت في السيطرة على 13 موقعا في المديرية إلى الجنوب الشمالي من المحافظة، وسط استمرار المعارك وتقهقر العناصر الإرهابية للمليشيات الانقلابية، لافتا أن تعزيزات الحوثيين من صنعاء باتت تحت نيران المقاومة اليمنية.

وفي مديرية الصومعة شمالا، حررت المقاومة اليمنية مواقع "الشجرة" و"الخزان" و"المكرفون" في عملية توغل عبر جبهة "الحازمية" في المعروفة بـ"قلب اليمن" النابض، وفقا للبيان.

وقال مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365"، إن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي تنخرط في القتال بجانب مليشيا الحوثي وتستميت بقوة للدفاع عن معقلها وملاذها الأخير، خصوصا في مديرية الصومعة في البيضاء.

وأسفرت المعارك الطاحنة، طبقا للمصدر، عن تدمير آلية وعدة دوريات واستعادة مدفع ثقيل، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين والقاعدة، بينهم 4 جثث لعناصر للمليشيات تركتها وراءها.

وتعتبر البيضاء، محافظة استراتيجية وتقع على حدود 8 محافظات يمنية وتتخذها مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، ساحة لتنسيق الأدوار المشتركة وإدارة الأنشطة الإرهابية داخل وخارج اليمن.





وفي هذا الصدد، أعلنت القوات اليمنية المشتركة مقتل 13 عنصرا بصفوف المليشيات الحوثية بينهم قيادات خلال معارك متقطعة في الـ5 أيام الماضية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونشرت المقاومة أسماء 13 عنصرا بصفوف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا بينهم 4 قيادات.

واثنين من هذه القيادات تم منحهم رتبة "نقيب"، وآخر رتبة "ملازم أول" وينحدرون من محافظة الحديدة، وهم "صالح عقاري، عبدالله الغليسي، عبدالسلام القيم"، فيما ينحدر الرابع من محافظة ريمة وهو قيادي برتبة "رائد ويدعى "أنس فقيه".

وطبقا للبيان فإن العناصر التي لقيت مصرعها، تعد ضمن عشرات آخرين قتلوا في مواجهات شرسة تشهدها جبهات "حيس" و"الدريهمي" و"كيلو 16" و"مدينة الحديدة".

وتكبدت المليشيات الحوثية مؤخرا آلاف القتلى والجرحى بضربات الجيش اليمني ورجال القبائل وغارات التحالف بقيادة السعودية على امتداد مسرح العمليات في مأرب والحديدة والبيضاء والجوف والضالع وصعدة.