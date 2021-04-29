قطيعة مع إرث ميركل.. بربوك تريد وضع سقف لولايات مستشار ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ألمانيا، يمكث السياسيون الكبار في السلطة فترات طويلة، فالمستشاران هيلموت كول وأنجيلا ميركل حكما البلاد 16 عاما لكل منهما.

لكن مرشحة الخضر للمستشارية والنجم الصاعد بقوة، أنالينا بربوك تدعم إصلاحا قانونيا يضع سقفا محددا لعدد ولايات مستشار ألمانيا.



ولا تقف بربوك وحدها في هذا الخندق، بل يدعمها سياسيون في الاتحاد المسيحي الحاكم، يرمون إلى تحديد سقف محدد بـ10 سنوات لحكم شخص واحد للبلاد.

واقترح بيرند ألثوسمان، السياسي البارز بالاتحاد المسيحي، إعادة انتخاب المستشار الفيدرالي مرة واحدة فقط، على أن تكون مدة الولاية الواحدة 5 سنوات، وعليه فإن الحد الأقصى 10 سنوات.

كما دعا السياسي بنفس التكتل، كارستن لينيمان إلى تحديد سقف الحكم في ألمانيا بولايتين فقط.

وتدعم بربوك هذا التوجه رغم تصدرها استطلاعات الرأي وإمكانية حكمها ألمانيا، إذ قالت لمجلة دير شبيجل الألمانية: "يجب أن نأخذ في الحسبان أيضا وضع حدود لمدة منصب المستشار".

وتابعت: "يجب أن يكون تحديد حد أقصى لولاية المستشار جزءا من إصلاح برلماني شامل"، مضيفة: "هناك حاجة إلى نوع مختلف من القيادة".

ومضت قائلة: "لذلك، يريد حزب الخضر تعزيز سيطرة البرلمان على الحياة السياسية، وتقليص عدد أعضائه، وخفض سن التصويت إلى 16 عاما".

وأضافت: "اعتقد أيضا أنه من المنطقي إجراء نقاش حول تمديد الولاية التشريعية لتصبح خمس سنوات بدلا من 4"، مضيفة "يجب أن يسير ذلك مع تعزيز فرص المشاركة المباشرة، على سبيل المثال عن طريق تسجيل مجالس المواطنين".

وتناقش لجان البرلمان هذه التعديلات والإصلاحات بالفعل، إذ شكل المجلس لجنة الأسبوع الماضي للتعامل مع مسألة حجم البرلمان وطول الفترة التشريعية وولاية المستشار، على أن تقدم تقريرها بحلول 30 سبتمبر أيلول المقبل.

ويرسخ الخضر موقعه على قمة أحزاب ألمانيا، ويكتسب نقاطا جديدة بشكل شبه يومي، منذ الاختيار الهادئ لأنالينا بربوك، مرشحته للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، فضلا عن معدل الشعبية المرتفع للمرشحة البالغة من العمر 40 عاما فقط.

ومنذ تسمية بربوك مرشحة قبل أسبوع، قفز الخضر في استطلاعات الرأي 7 نقاط كاملة إلى 29% من معدلات التأييد، وهي أعلى نسبة في تاريخه، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.