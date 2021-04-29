يوسف العتيبة: المتطرفون زعزعوا استقرار الشرق الأوسط لفترة طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، إن المتطرفين الإسلاميين زعزعوا استقرار الشرق الأوسط لفترة طويلة جدًا.



ونقلت صحيفة ذا ناشونال عن العتيبة قوله خلال لقاء افتراضي استضافته رابطة الجاليات اليهودية الخليجية: "حان الوقت ليقوم المعتدلون بإصلاح ديني".

واتهم تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بـ"اختطاف عقيدة الإسلام" التي يتبعها أكثر من ملياري شخص حول العالم، قائلا: "لقد تلاعبوا بها من أجل مصالحهم الخاصة".

وتابع: "نشعر في الإمارات بأننا ملزمون باستعادة ديننا من الذين يستغلونه للدعوة إلى الإرهاب والتطرف، أو يستغلونه في السياسة".

ولفت إلى أن الاتفاقات الإبراهيمية الجديدة، وزيارة البابا فرنسيس إلى أبوظبي في عام 2019، أظهرت كيف أصبح الإماراتيون أكثر صراحة حول اعتدالهم.

وقال السفير الإماراتي لدى واشنطن: "من المهم أن نثبت للعالم أن الإسلام ليس دين عنف أو تطرف بطبيعته، وإنما تلك المجموعات الصغيرة جدًا من المتشددين، اختطفوه وحرّفوه".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.