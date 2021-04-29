شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم للجيش اليمني يوقع خسائر كبيرة بالحوثيين في صرواح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، مقتل 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي خلال تسللهم في محافظة مأرب. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مماثل تجمعات للحوثيين في جبهتي جبل مراد والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً، علاوة على تدمير آليات قتالية.

جاء ذلك بعد عملية للجيش ضربت فيها مدفعيته خلال الساعات الماضية تجمعات للميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح غربي المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة صرواح، ما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني. وأكدت قوات الجيش اليمني أنها تواصل انتصاراتها وتكبيد الميليشيات الحوثية هزائم قاسية في جبهة صرواح. وكان مصدر عسكري ذكر أن الجيش اليمني كسر الأربعاء، هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش.

وأشار المصدر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية إلى أن المعارك استمرت لأكثر من خمس ساعات، ومُنيت فيها الميليشيات بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة. وأضاف أن الميليشيات الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها لإحراز تقدم ميداني، إلا أن الجيش تصدى لها بحزم وتمكّن من تحييد العناصر المهاجمة. ونفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات الميليشيات، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح والكسارة وصرواح، وتمكّن من تدميرها بالكامل

يجيء ذلك فيما تتصاعد جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين ولاسيما الأطفال في مناطق عدة باليمن، حيث لا تتورع في استهداف مناطق سكنية بقذائف اسلتها المتوسطة والثقيلة. وقصفت الميليشيات عشوائياً القرى السكنية في عزلة «القحيفة» التابعة لمديرية مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز، وذلك تزامناً مع احتدام المواجهات مع الجيش اليمني. وأوضحت المصادر أن قرى «السبيل» و«المعطاب» و«النشيفة» وأخرى مجاورة تقع قرب خطوط النار، تعرضت لقصف مكثف بواسطة قذائف «الهاون» من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. وأودت شظايا القذائف المتطايرة التي استهدفت المنازل بمقتل 3 من سكان القرى بينهم طفلتان (7-10 أعوام) لفظوا أنفاسهم عقب ساعات من نقلهم إلى مستشفيات بمدينة تعز والتي تبعد عشرات الكيلومترات، وفقاً للمصادر.