فرنسا.. تواصل تراجع عدد مرضى «كوفيد-19» في المستشفيات

باريس - رويترز

تواصل، الخميس، تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي، بعدما انخفض 424 حالة ليصل إلى 29487. كما تراجع عدد الراقدين بأجنحة العناية الفائقة بانخفاض 75 حالة، ليصل إلى 5804.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، 26538 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 5.59 مليون إصابة بزيادة 3.4% على الخميس الماضي وأدنى نسبة زيادة على أساس أسبوعي منذ آخر أسبوع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتراجع متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام، إلى حوالي 26 ألفاً، بعدما تم تسجيل أكثر من 42 ألفاً في منتصف إبريل/نيسان الماضي. وسجلت السلطات، 306 وفيات جديدة بالفيروس في المستشفيات الخميس، بعدما كان العدد 315، الأربعاء.

من جهته، قال الرئيس إيمانويل إنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً على مدى الشهرين المقبلين..

وبدءاً من 19 مايو/أيار المقبل، سيتأخر موعد الحظر الليلي إلى التاسعة مساءً بدلاً من السابعة. كما سيسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها، وستقدم المطاعم والمقاهي خدماتها في الأماكن المفتوحة.

وفي التاسع من يونيو/حزيران المقبل، سيتقلص موعد الحظر ليبدأ من 11 مساء حتى يتم إلغاؤه تماماً في 30 يونيو/حزيران المقبل.