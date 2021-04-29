شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ نحو مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس - (أ ف ب)

أفاد خفر السواحل الليبي، بأنه تم الخميس إنقاذ نحو مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، بعدما بدأ قاربهم في الغرق.

وصرّح لفرانس برس مسؤول من جهاز خفر السواحل الذي أجرى العملية، أن المهاجرين ال99 يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتم إنقاذهم على بعد 70 كيلومتراً من القاعدة البحرية في العاصمة طرابلس. وأضاف أن قاربهم المطاطي كان «يغرق في عرض البحر».

وليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون سنوياً للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر شمالًا. ولقي ما لا يقل عن 453 مهاجراً حتفهم منذ بداية العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.