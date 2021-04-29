شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحقق في هجمات غامضة و«غير مرئية» قرب البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقق السلطات الأمريكية حالياً، في هجمات غامضة و«غير مرئية» قرب البيت الأبيض، تبدو مشابه للهجمات التي تعرض لها دبلوماسيون في سفارات الولايات المتحدة في كوبا وروسيا والصين، وفق ما نشرت وسائل إعلامية الخميس.

وأوضحت المصادر «أن الوكالات الفيدرالية تحقق في حادثتين محتملتين على الأقل على الأراضي الأمريكية، أحداهما وقعت قرب البيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويبدو أنهما شبيهتان بهجمات غامضة وغير مرئية أدت إلى أعراض موهنة لعشرات الموظفين الأمريكيين في الخارج»، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن».

وأشارت المصادر إلى أن «البنتاجون» والوكالات الأخرى التي تحقق في الأمر لم تتوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن ما حدث، لكن وقوع هذا الهجوم قرب البيت الأبيض يثير القلق.

وأبلغ مسؤولو الدفاع في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب بشأن الحادثة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن هذا الحادث الغامض أدى لإصابة أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي.

وأكد مصابون على الأراضي الأمريكية وقوع أعراض لهم مشابهة لأفراد وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الذين تأثروا في الخارج، وسرعان ما بدأ المسؤولون التحقيق في الحادث، باعتباره هجوماً أقرب إلى «متلازمة هافانا» التي أطلقت على أعراض ظهرت على موظفين أمريكيين في كوبا أواخر عام 2016، شملت شكاوى من فرقعة الأذن والدوار والصداع الشديدين والغثيان.

وتداولت شائعات منذ فترة طويلة حول حوادث مماثلة داخل الولايات المتحدة. وفي حين أن الأحداث الأخيرة في واشنطن تبدو مشابهة للهجمات السابقة الظاهرة على الدبلوماسيين والموظفين الذين خدموا في كوبا وروسيا والصين. ولم يحدد المحققون ما إذا كانت الحوادث الغامضة في الداخل مرتبطة بتلك التي حدثت في الخارج.

وقال المسؤولون بوزارة الدفاع الذين أطلعوا أعضاء الكونجرس على ما حدث إنه من المحتمل أن تكون روسيا وراء الهجمات، لكن ليس لديهم معلومات لتأكيد ذلك. وقال مسؤول أمريكي شارك في التحقيق في ذلك الوقت، إن الصين كانت أيضاً من بين المشتبه بهم.

وتسببت الهجمات الغامضة التي وقعت بين عامي 2016 و2017، في سحب واشنطن موظفيها من سفارتها بكوبا. ورغم عدم وجود إجماع حول أسباب الأعراض، رجحت إحدى الدراسات أن تكون نتيجة «هجمات بطاقة الميكروويف».