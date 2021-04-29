شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين فقط.. مقتل 480 شخصاً بالمعارك في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

أكدت الحكومة الأفغانية، الخميس، مقتل أكثر من 480 شخصاً، بينهم 120 فرد أمن، و65 مدنياً خلال المعارك التي اندلعت في الأسبوعين الماضيين، وسط تصاعد كبير في هجمات حركة «طالبان»، التي نفذت ست هجمات انتحارية وزرعت عشرات القنابل، وذلك بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد مسؤولان أمنيان كبيران، مقتل أكثر من 300 من مقاتلي «طالبان»، وإصابة عشرات آخرين في أعمال العنف التي تشهدها البلاد على مدى الخمسة عشر يوماً الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق أريان، إن «طالبان» نفذت ست هجمات انتحارية على الأقل، والعديد من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، وزرعت 65 قنبلة على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن.

وأكد أريان مقتل أكثر من 60 مدنياً، وإصابة 180آخرين خلال المواجهات التي أسفرت عن مصرع العشرات من مقاتلي «طالبان»، بينهم قادة ميدانيون.

ورفض المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد مزاعم الحكومة بأن الحركة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين. وقال إن هؤلاء الضحايا سقطوا في قصف جوي وهجمات برية نفذتها القوات الأفغانية.

من جهته، أكد البيت الأبيض، الخميس، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من أفغانستان. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب القوات المتبقية في أفغانستان في الأول من مايو/أيار على أن يكتمل الانسحاب في 11 من سبتمبر/أيلول المقبل.