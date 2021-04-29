شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد «أنبل رقم» الداعم للحملة ينطلق غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يقام المزاد الخيري (أنبل رقم) الداعم لحملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في رمضان مساء يوم السبت 1 مايو عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات في هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وتنظم المزاد الخيري الذي يعرض سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة التي يعود ريعها لدعم حملة «100 مليون وجبة» مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

ويشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مزاد «أنبل رقم» الخيري المساند لحملة 100 مليون وجبة، كما يحضره عدد من المسؤولين ورواد العمل الخيري والإنساني، وشخصيات مجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

ويرصد مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة كامل ريعه لحملة 100 مليون وجبة من أجل دعم جهودها في توفير العون الغذائي للمحتاجين والجوعى في 30 دولة، في أربع قارات، وإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك.

ويعرض المزاد الخيري مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في دبي، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز AA9، إضافة إلى أرقام ثنائية مميزة ثلاثة هي U31 وT38 وE51.

كما يعرض المزاد خمسة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من اتصالات هي 0569999999، و0569999993و0549999993، و0565555556، و0545555558، من المتوقع أن تحقق أرقاماً عالية في المزايدة، نظراً لتماثلها إلى حد كبير.

ويمكن للمزايدة على رقم مميز واحد، أن تسهم في إطعام الجوعى في قرى بأكملها، كوسيلة مبتكرة للمساهمة في العمل الخيري والإنساني الذي يصون الكرامة ويحقق الأهداف بدعم المحتاجين.

ويفتح المزاد الخيري خياراً إضافياً للمساهمة في المبادرة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.