شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر للمقاولات تتبرع بمليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبرعت شركة النصر للمقاولات بمبلغ مليون درهم، لحملة «100 مليون وجبة»، وهي الحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة، من أجل إطعام الطعام في 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، خلال شهر رمضان. وأعرب المهندس صيداوي عن سعادته بالمساهمة قائلاً: «شهر رمضان يدعونا إلى العطاء وتجسيد قيمه الإنسانية ومعانيه، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حافز لكل إنسان لأن يقف إلى جانب أخيه، وهي ليست غريبة عن مسار سموه في دولة الإمارات التي تنهج العمل الإنساني وتمد يد العون لجميع الشعوب، فضلًا عن إتاحتها البيئة المناسبة لرجال الأعمال والشركات للاستثمار».