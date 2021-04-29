دبي: ”الخليج 365”

ناقش المجلس الرمضاني لنادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم في جلسته الثانية موضوع «استشراف مستقبل الابتكار في قطاع النقل والطاقة المتجددة والصحة والمياه» بمشاركة الدكتور محمد عبد العزيز العلماء نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية، أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، المهندس محمد الشامسي نائب الرئيس لقطاع الهندسة والمشاريع المدنية صيانة المياه بهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس جمال الحمادي نائب الرئيس - الطاقة النظيفة والمتنوعة بهيئة كهرباء ومياه دبي، أدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس النادي.

أكد د. عيسى البستكي أن استشراف مستقبل الابتكار في قطاع النقل والطاقة المتجددة والصحة والمياه سيكون من خلال مناقشة الخطط المستقبلية والطرق المبتكرة في القطاعات السبعة وكيفية الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة لتصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في تلك القطاعات، وتسخير الابتكار في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال ال 50 سنة القادمة، وكيف تتوافق الخطط المستقبلية مع الشعار «اصنع في الإمارات».

الوعي بين الأطباء

وذكر د. محمد عبد العزيز العلماء أن جمعية الإمارات الطبية تتضمن أكثر من 44 شعبة تخصصية وهدفها نشر الوعي بين الأطباء ومن ثم المجتمع، والتشجيع على المؤتمرات العلمية والورش العلمية والصحية وتستقطب المؤتمرات العالمية.

وتطرق أحمد هاشم بهروزيان إلى مراحل التطور الصناعي والتكنولوجي عبر التاريخ بدء من الآلة البخارية عام 1784، ثم استخدام الطاقة الكهربائية عام 1870 وبعدها استخدام الإلكترونيات والإنترنت عام 1970، وصولاً إلى التحول الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي عام 2015.

مؤشرات أداء

وأكد المهندس محمد الشامسي أن هناك مؤشرات أداء لضمان خلو شبكات المياه من أية مشكلات أولها رصد الفاقد من خطوط المياه وهيئة كهرباء مياه دبي وصلت إلى معدل 5.1 في كفاءة الشبكات لديها، بدء من مد الشبكات بأنابيب سليمة عبر خطوط التوصيل والتوزيع، ومتابعة عمل الشبكات وتجريب الخطوط لمراقبة التسرب ثم التشغيل النهائي بمواصفات عالمية معتمدة.

وركز المهندس جمال الحمادي على تطور استخدام الطاقة المتجددة في الإمارات عبر استراتيجية تنويع مصادر الطاقة عام 2011 بحيث تمثل الطاقة الشمسية 25% في عام 2030، و75% عام 2050 ومعروف ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية فتم استحداث مجمع بن راشد آل مكتوم بطاقة استيعابية 5.000 ميجاواط، باستخدام المنتج المستقل للطاقة والذي يقوم بتمويل وشراء وتشغيل المحطات عبر اتفاقيات محددة ما أحدث نقلة نوعية في الاستراتيجية.

وفي الختام أكد المشاركون أهمية البحث العلمي وتعزيزه، والتدريب والتأهيل في مجالات الإبداع والطاقة المتجددة.