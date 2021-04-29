شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم مع فرصة لتكوّن السحب الممطرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الخميس، هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بمنخفض سطحي جوي ممتد من البحر الأحمر أثر في منطقة جنوب الجزيرة العربية يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا قادم من الشمال الغربي.

وبدأ تساقط الأمطار عند الساعة الواحدة ظهراً على طريق مسافي - عسما، على طريق مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وأمطار متوسطة على طريق وادي القور في رأس الخيمة، وعلى حتا في دبي، وعلى الحلاه وادي العبادلة في الفجيرة، ووادي شوكة في رأس الخيمة، والشويب في العين، و أمطار متوسطة إلى غزيرة على العويد في الشارقة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وسجل جبل جيس في رأس الخيمة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح أمس الأربعاء 18.5 درجة مئوية عند الساعة 05:00 صباحاً، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.