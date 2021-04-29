استقالة المذيع البريطاني المخضرم الأشهر جون سنو

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"الخليج 365" من لندن: أعلن المذيع المخضرم البريطاني الشهير جون سنو استقالته من برنامجه الحواري الذي ظل يقدمه لـ32 عاما في القناة الرابعة، من أصل 45 عاما في العمل لدى قناة ITN.

والصحفي البالغ من العمر 73 عامًا، سيترك البرنامج كأطول مقدم خدمة برامجية حوارية على الإطلاق في المملكة المتحدة، لكنه سيستمر في العمل مع القناة 4.

واعتبارًا من العام المقبل، سيقدم جون سنو "مشاريع طويلة المدى" للقناة الرابعة ويركز على عمله الخيري جنبًا إلى جنب مع "قصص الناس" وقصص عن عدم المساواة وإفريقيا وإيران والفنون.

وتأتي استقالة سنو بعد شهر من استقباله لطفل رضيع مع زوجته الدكتورة بريشوس لونغا (46 عامًا). ولديه أيضًا ابنتان أكبر منه مع شريكته السابقة مادلين كولفين (64 عامًا).

نمضي قدمًا

وقال سنو، الذي تزوج زوجته الأكاديمية المولودة في زيمبابوي في عام 2010، اليوم الخميس: "بعد ثلاثة عقود رائعة على القناة الرابعة الإخبارية ، حان الوقت للمضي قدمًا. أنا متحمس للعديد من الأشياء التي أريد تحقيقها ولكن يجب أن أقول إنني استمتعت بكل دقيقة من وقتي مع البرنامج".

وأضاف: "لقد جلبت لي المغامرة، وكذلك الحزن في بعض القصص التي كان عليّ الإبلاغ عنها وكذلك الفرح في الإبلاغ عن أوضاع الآخرين. ولكن قبل كل شيء، أتاح لي ذلك المجتمع للعمل مع أكثر مجموعة رائعة من الأشخاص المرتبطين بالفكر والفكاهة والتفاهم".

وقال: "معًا، أقمنا خدمة رائعة. أشعر بالفخر لأنني ساهمت في أخبار القناة الرابعة، ناهيك عن ترسيخ البرنامج على مدار الـ 32 عامًا الماضية. إنني أتطلع إلى مغامرات جديدة وتحديات جديدة".

جوارب ملونة

وكان سنو، المعروف بمجموعته اللافتة من ربطات العنق والجوارب الملونة، مسيرته المهنية في الصحافة مع إندبندنت راديو نيوز (إل بي سي) في عام 1973 ، قبل أن يبدأ في ITN في عام 1976 حيث كان مراسلًا لواشنطن من 1983 إلى 1986.

ثم شغل منصب المحرر الدبلوماسي من 1986 إلى 1989 قبل أن يصبح المقدم الرئيسي للقناة الرابعة الإخبارية في عام 1989.

ومنذ ذلك الحين، سافر حول العالم لتغطية الأخبار، من سقوط عيدي أمين في أوغندا إلى الثورة في إيران، والحروب في العراق والصراعات في إسرائيل والشرق الأوسط.

كما قام بتغطية الغزو السوفياتي لأفغانستان، وسقوط جدار برلين، والإفراج عن نيلسون مانديلا، والزلازل في كشمير واليابان وهايتي. بالإضافة إلى ذلك ، غطى السيد سنو انتخابات مارغريت تاتشر ورونالد ريغان وتوني بلير وباراك أوباما.