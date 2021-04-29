البرلمان الأوروبي يوافق على الصندق الأوروبي للدفاع

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بروكسل: وافق النواب الأوروبيون الخميس على إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي بقيمة ثمانية مليارات يورو على سبع سنوات لتمويل أولى الاستثمارات الرامية إلى كسر تبعية الاتحاد الأوروبي لناحية قدراته العسكرية.

واعلن المفوض الأوروبي تييري بروتون خلال نقاش قبل التصويت "تحتاج أوروبا إلى +سحابة+ عسكرية (للتقاسم الآمن للبيانات والمعلومات) وأشباه الموصلات ونظام تشفير كمي. وسيسمح هذا الصندوق باحراز تقدم في هذه المجالات".

وأضاف "سنتمكن من الانتقال من المفهوم إلى تمويل مشاريع ملموسة".

وتابع "سيكون عملا طويلا. وستحتاج المشاريع إلى استثمارات كبيرة. لكن الرهان هو وقف اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على آسيا خصوصا تايوان لأشباه الموصلات.

وشدد النائب الأوروبي البولندي المحافظ دزيسلاف مارك كراسنوديبسكي معد التقرير الذي وافق عليه النواب على أن "صندوق الدفاع الأوروبي ليس المرحلة الأولى للجيش الأوروبي ولن يستخدم في شراء المعدات العسكرية".

وأضاف "سيسمح للدول الأعضاء بتخفيض ميزانياتها الدفاعية بنحو 20 إلى 100 مليار يورو مع التوفير الذي يحقق من خلال مشاريع البحوث المشتركة الدفاعية".

من جهته قال النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ فرنسوا كزافييه باليمي إن "الأوروبيين راجعوا هذا المشروع لقلة الطموح".

وبميزانية قدرها 13 مليار يورو في الاقتراح المقدم في 2018 من قبل رئيس المفوضية السابق رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر، شهد صندوق الدفاع الأوروبي خفضا في قدراته التمويلية إلى 7,9 مليار يورو في الميزانية على عدة سنوات التي تدعمها المفوضية برئاسة وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين.

وسيتمكن الأوروبيون من الاعتماد على مبلغ 2,6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من 2021 الى 2027 لتمويل البحث في التقنيات الجديدة و5,3 مليار يورو لتطوير مشاريع مشتركة دفاعية.

وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية من الوسط ناتالي لوازو ان "الاتحاد الأوروبي محاط بمناطق تشهد أزمات وعليه مواجهة التهديدات المتكررة". وأضافت "لكن قدراته الدفاعية تعتمد بشكل كبير على الخارج ومشتتة للغاية".

وأجابها تييري بروتون "صندوق الدفاع الأوروبي في غاية الأهمية لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الرد بشكل مستقل".