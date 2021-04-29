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مسلح يقتل 4 أمريكيين بينهم شرطيان في إطلاق نار بالولايات المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قُتل أربعة أشخاص في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بينهم شرطيان، على يد شخص مسلح تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة.

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوجا في ولاية نورث كارولاينا في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أُصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع.

وأضاف البيان أن المعتدي -الذي قتل شرطيين- قتل أيضًا مدنيين اثنين في المنزل، وتبين أنهما والدته وزوجها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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