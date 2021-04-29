مزقوا جسده أمام ابنه.. تفاصيل اتهام مسجلين خطر بقتل مسن في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر الجنينة دائرة مركز المحلة في محافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة مقتل مسن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مسجلين خطر.

تلقي اللواء مدير أمن الغربية إخطارا مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة حول واقعة مقتل "السيد.ع.ا" 59 سنة، قبل آذان المغرب في نهار شهر رمضان المبارك، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مسجلين خطر "هـ.ر.ي" و"أ.ر.ي" ٣٢ سنة يقيم بقرية كفر الجنينة دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة.

كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيسوي نشوب مشاجرة، ما دفع المتهمين إلى التربص بالمجني عليه والاعتداء عليه أمام طفله الصغير، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على باب مستشفى المحلة العام.

بتقنين الإجراءات جرى إعداد كمائن ثابتة ومتحركة، وضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2/227، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.